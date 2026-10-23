Serie A1 di Pallanuoto, l’Ortigia a Monterotondo per sfatare il tabù Roma Vis Nova

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SIRACUSA / MONTEROTONDO (RM) – Dopo due settimane senza incontri ufficiali – complice il rinvio al prossimo 2 novembre della sfida interna contro i campioni della Pro Recco –, l’Iren Circolo Canottieri Ortigia è pronta a tornare sul piano vasca. Domani pomeriggio, sabato 24 ottobre con fischio d’inizio alle ore 17:30, i biancoverdi saranno di scena allo Stadio del Nuoto “Roghi” di Monterotondo per affrontare la Roma Vis Nova nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A1.

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Una trasferta che si preannuncia insidiosa per gli uomini guidati da Hrvoje Koljanin: Monterotondo rappresenta un vero e proprio tabù storico per gli aretusei, usciti sconfitti in tutti e sei i precedenti disputati nell’impianto capitolino. La formazione guidata da coach Alessandro Calcaterra, pur avendo un solo punto in classifica, si conferma avversario ostico, dotato di un roster dinamico guidato da atleti di spessore come i prolifici attaccanti Muscat e Penava e un portiere di primo livello.

Coach Koljanin: «La sosta non è un vantaggio, servono energia e forza mentale»

Nel tracciare il bilancio del periodo di pausa, l’allenatore croato dell’Ortigia Hrvoje Koljanin analizza le insidie del rientro in gara:

«La squadra sta bene sotto il profilo fisico – spiega il tecnico Hrvoje Koljanin –. Abbiamo avuto il tempo per recuperare energie fisiche e preparare le prossime uscite, ma il riposo forzato per noi non rappresenta un vantaggio. In questa fase avremmo avuto bisogno di giocare, soprattutto un match probante come quello contro il Recco per permettere ai più giovani di misurarsi ai massimi livelli».

Sui fattori chiave della partita di domani, il mister aggiunge: «Ogni trasferta nasconde insidie e la Roma Vis Nova è per molti versi una squadra simile alla nostra, ricca di giovani e guidata dallo stesso tecnico da anni. Nella pallanuoto moderna fanno la differenza energia, concentrazione e forza mentale: se manterremo alti questi parametri potremo centrare un risultato positivo».

Skiljic: «Conosco l’insidia del campo, lottare fino all’ultimo secondo»

A fare eco al coach è il centroboa croato Jakov Skiljic, determinato a conquistare l’intera posta in palio:

«Abbiamo sfruttato la sosta per preparare nei minimi dettagli la trasferta – dichiara Jakov Skiljic –. I miei compagni mi hanno avvertito della difficoltà di giocare nel catino di Monterotondo, ma il nostro obiettivo primario resta la vittoria. La Roma Vis Nova è un gruppo di talento, ben organizzato e molto preparato sul piano atletico: dovremo approcciare una gara dura e lottare con fiducia fino all’ultimo secondo».

La sfida tra Roma Vis Nova ed Ortigia sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva sul canale ufficiale YouTube della società di casa.

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