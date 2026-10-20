Il teatro antico e i generi letterari: a Palazzo Greco il convegno internazionale dell’INDA in vista della 62ª stagione

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SIRACUSA – Quando la commedia incontra la filosofia o la tragedia dialoga con l’epica e l’oratoria? È l’interrogativo al centro del convegno internazionale di studi sul teatro classico intitolato “Il teatro antico e i generi letterari”, in programma il 22 e 23 ottobre a Palazzo Greco, sede della Fondazione INDA e della redazione della rivista di studi “Dioniso”.

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L’appuntamento riunirà a Siracusa studiosi italiani e internazionali di filologia classica, letteratura e storia del teatro, offrendo un’occasione di approfondimento culturale in vista della 62ª Stagione di Rappresentazioni Classiche, che prenderà il via al Teatro Greco il prossimo 7 maggio.

Il programma e le sessioni di studi

Ad introdurre i lavori, giovedì 22 ottobre alle ore 9, saranno i saluti istituzionali del consigliere delegato dell’INDA, Marina Valensise, e l’introduzione del professor Guido Paduano.

Il convegno si articolerà in tre sessioni tematiche:

Prima sessione (giovedì mattina) , moderata da Alessandro Grilli (Università di Pisa), con gli interventi di Mauro Bonazzi (Platone e Aristofane, o la commedia della filosofia), Pietro Vannicelli (Il potere individuale tra storiografia e commedia) e Carmine Catenacci (Corpi in parodia. Il brutto, i generi poetici e la commedia).

, moderata da Alessandro Grilli (Università di Pisa), con gli interventi di Mauro Bonazzi (Platone e Aristofane, o la commedia della filosofia), Pietro Vannicelli (Il potere individuale tra storiografia e commedia) e Carmine Catenacci (Corpi in parodia. Il brutto, i generi poetici e la commedia). Seconda sessione (giovedì pomeriggio) , moderata da Francesco Morosi (Università di Udine), che vedrà le relazioni di Lucia Athanassaki, Elena Fabbro, Mariella De Simone ed Emmanuela Bakola dedicate alle ibridazioni, alla memoria simposiale e ai richiami intertestuali in Aristofane e nel teatro euripideo.

, moderata da Francesco Morosi (Università di Udine), che vedrà le relazioni di Lucia Athanassaki, Elena Fabbro, Mariella De Simone ed Emmanuela Bakola dedicate alle ibridazioni, alla memoria simposiale e ai richiami intertestuali in Aristofane e nel teatro euripideo. Terza sessione (venerdì mattina), coordinata da Gherardo Ugolini (Università di Verona), con i contributi di Roberto Nicolai (ἅμιλλα λόγων: le antilogie a teatro), Caterina Mordeglia (Fabula in fabula: tradizione esopica e teatro latino) e Giuseppe Gilberto Biondi, incentrato sulla tragedia di Seneca.

La segreteria organizzativa dell’evento è curata da Elena Servito e Francesco Morosi. Il convegno conferma il ruolo centrale di Siracusa come capitale internazionale degli studi sul mondo antico e sulla drammaturgia classica.

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Siracusa, Fondazione Inda, Teatro Greco Di Siracusa, Palazzo Greco, Dioniso, Filologia Classica, Università, Cultura, Spettacolo, Sicilia Da Vivere

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