Il teatro antico e i generi letterari: a Palazzo Greco il convegno internazionale dell’INDA in vista della 62ª stagione

SIRACUSA – Quando la commedia incontra la filosofia o la tragedia dialoga con l’epica e l’oratoria? È l’interrogativo al centro del convegno internazionale di studi sul teatro classico intitolato “Il teatro antico e i generi letterari”, in programma il 22 e 23 ottobre a Palazzo Greco, sede della Fondazione INDA e della redazione della rivista di studi “Dioniso”.
L’appuntamento riunirà a Siracusa studiosi italiani e internazionali di filologia classica, letteratura e storia del teatro, offrendo un’occasione di approfondimento culturale in vista della 62ª Stagione di Rappresentazioni Classiche, che prenderà il via al Teatro Greco il prossimo 7 maggio.
Il programma e le sessioni di studi
Ad introdurre i lavori, giovedì 22 ottobre alle ore 9, saranno i saluti istituzionali del consigliere delegato dell’INDA, Marina Valensise, e l’introduzione del professor Guido Paduano.
Il convegno si articolerà in tre sessioni tematiche:
- Prima sessione (giovedì mattina), moderata da Alessandro Grilli (Università di Pisa), con gli interventi di Mauro Bonazzi (Platone e Aristofane, o la commedia della filosofia), Pietro Vannicelli (Il potere individuale tra storiografia e commedia) e Carmine Catenacci (Corpi in parodia. Il brutto, i generi poetici e la commedia).
- Seconda sessione (giovedì pomeriggio), moderata da Francesco Morosi (Università di Udine), che vedrà le relazioni di Lucia Athanassaki, Elena Fabbro, Mariella De Simone ed Emmanuela Bakola dedicate alle ibridazioni, alla memoria simposiale e ai richiami intertestuali in Aristofane e nel teatro euripideo.
- Terza sessione (venerdì mattina), coordinata da Gherardo Ugolini (Università di Verona), con i contributi di Roberto Nicolai (ἅμιλλα λόγων: le antilogie a teatro), Caterina Mordeglia (Fabula in fabula: tradizione esopica e teatro latino) e Giuseppe Gilberto Biondi, incentrato sulla tragedia di Seneca.
La segreteria organizzativa dell’evento è curata da Elena Servito e Francesco Morosi. Il convegno conferma il ruolo centrale di Siracusa come capitale internazionale degli studi sul mondo antico e sulla drammaturgia classica.
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