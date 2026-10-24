Impresa all’ultimo respiro per il C.C. Ortigia 1928: Snel firma il 18-17 contro la Roma Vis Nova a 5 secondi dalla fine

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ROMA – Con l’orgoglio, il cuore ed una grinta incrollabile, il C.C. Ortigia 1928 strappa una vittoria epica ed intensissima sul campo della Roma Vis Nova. In un match infinito, caratterizzato da ritmi vertiginosi, tantissimi gol e continui ribaltamenti di fronte, la formazione siracusana guidata da coach Hrvoje Koljanin si impone per 18-17, conquistando tre punti fondamentali che la proiettano a quota sei in classifica generale.

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Una gara pirotecnica ed estremamente maschia, segnata da un numero record di espulsioni definitive e decisa soltanto nei restanti cinque secondi di gioco.

Il tabellino della sfida

ROMA VIS NOVA – C.C. ORTIGIA 1928 17–18 (Parziali: 5-3, 4-6, 5-5, 3-4) Roma Vis Nova: Massaro, M. Maffei 1, Poli 1, Stopponi, F. Maffei 1, Pagliarini 2, Muscat Melito 5, Mercep 3, Martino, Fenech 1, Spione 1, Antonucci (Cap) 2, Correggia, Urbinati, Mocavini. Allenatore: Alessandro Calcaterra. C.C. Ortigia 1928: Ruggiero, Stellet, Torrisi 3, Sicali, Di Luciano (Cap) 2, Snel 4, Tringali Capuano, Tankosic, Trimarchi 1, Marangolo, Radovic 4, Skiljic 4, Reina, Polizzi, Bordone. Allenatore: Hrvoje Koljanin. Arbitri: Stefano Alfi (Napoli) e Antonio Guarracino (Napoli). Superiorità numeriche: RVN 10/18 + 2 rigori; ORT 13/17 + 1 rigore. Uscite per tre falli: Tankosic (O) e Sicali (O) nel 2° tempo; Polizzi (O) e Stopponi (R) nel 3°; Antonucci (R), Marangolo (O), Muscat (R), Poli (R) e F. Maffei (RVN) nel 4°. Espulso per proteste: Bordone (O) nel 4° tempo.

La rimonta dal -4 e il finale da batticuore

L’avvio di gara vede la Roma Vis Nova condurre le danze, chiudendo il primo quarto sul 5-3 grazie a due stoccate letali nei minuti finali. Nella seconda frazione i padroni di casa provano la fuga definitiva: guidati dalla verve realizzativa del maltese Muscat (autore di 5 reti complessive), i romani piazzano un parziale di 4-1 che proietta il tabellone sul 9-5.

Nel momento di massimo sbandamento, l’Ortigia dimostra una reazione d’orgoglio straordinaria. I biancoverdi alzano le barricate ed incanalano una poderosa contro-rimonta: dopo un rigore fallito dai capitolini, Torrisi scarica in rete a due secondi dalla sirena di metà gara il pallone del clamoroso 9-9.

Il secondo tempo dell’incontro vive sul filo del rasoio: le due compagini si affrontano a viso aperto senza risparmiare energie, rispondendosi colpo su colpo fino al 17-17. Ad un minuto dal termine la Vis Nova beneficia di un’ulteriore superiorità numerica, ma il portiere biancoverde Ruggiero compie un miracolo disinnescando la conclusione avversaria. Sul capovolgimento di fronte, l’Ortigia ottiene a sua volta l’uomo in più: Snel (poker per lui, insieme a Radovic e Skiljic) rimane freddissimo sotto misura ed insacca la rete del 18-17 a soli cinque secondi dalla fine, regalando l’estasi al clan siracusano.

Coach Koljanin: «Vittoria ottenuta con il cuore e con la grinta»

Al termine del match, il tecnico biancoverde Hrvoje Koljanin esprime tutta la sua soddisfazione per il carattere mostrato dai suoi atleti:

«È stata una grande vittoria, i ragazzi hanno combattuto per tutti e quattro i tempi. Anche quando siamo stati sotto nel punteggio, abbiamo continuato a giocare come sappiamo e a lottare. Credo che questa sia l’indicazione più importante che arriva dalla gara di oggi. Gli avversari erano davvero validi e questo risultato positivo ci spingerà a lavorare ancora di più».

«Alla fine di un match come questo – prosegue Koljanin – non si può dire nulla di speciale sull’aspetto tattico, perché oggi la vittoria l’abbiamo ottenuta molto di più con il cuore che con il cervello. Siamo stati forti in situazioni difficili, abbiamo avuto il carattere e la grinta di combattere fino alla fine. Voglio che i ragazzi proseguano su questa strada e che continuiamo a lavorare per replicare in partita quello che facciamo quotidianamente in allenamento».

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