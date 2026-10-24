Pallamano, la Teamnetwork Albatro sfiora l’impresa a Bolzano: rimonta dal -7 ma cede nel finale per 33-31

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BOLZANO – Sconfitta a testa altissima per la Teamnetwork Albatro Siracusa, che sul campo di Bolzano sfiora una clamorosa impresa al termine di una partita batticuore. Gli uomini guidati da coach Mateo Garralda cedono per 33-31, ma gli ultimi dodici minuti di gioco mettono in mostra una squadra capace di reagire con enorme carattere, risalendo da un pesantissimo passivo di -7 fino al -1 siglato da Leonardo Boggia a soli due minuti dal termine.

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Prima del fischio d’inizio, commovente l’omaggio a Rafi Rottensteiner, il portiere 22enne del Bolzano scomparso lo scorso giugno: le due formazioni sono scese in campo insieme alla famiglia del giovane atleta indossando una maglia celebrativa.

Il tabellino del match

SSV BOZEN – TEAMNETWORK ALBATRO 33–31 (Primo tempo: 17–15) Bolzano: Gozzi, Di Giulio 4, Trevisiol, Tamanini, Walcher 1, Glicic 1, Brantsch, Bortolot 1, Starcevic 9, Zanetti, De Leo, Boev, Zanutto 2, Udovicic 8, Garcia 5, Glisic 2. Allenatore: Sergio Palazzi. Teamnetwork Albatro: Riahi, Pivato, Marino, Kucsera 7, Lorentzen 2, Angiolini 6, Zungri, Mazzone 4, Sirotic, Coutinho 2, Boggia 3, Hermones, Vinci 1, Guggino 6. Allenatore: Mateo Garralda. Arbitri: Loris Curti e Michele Lazzari.

Primo tempo in equilibrio, poi l’allungo altoatesino

Con Sirotic tenuto a riposo in panchina per un fastidio alla spalla, la gara parte subito su ritmi elevati e si gioca colpo su colpo. Al 15’ l’Albatro piazza il sorpasso con una splendida girella di Kucsera (miglior marcatore blu-arancio con 7 reti), ma Bolzano risponde con un break di 3-0. I siracusani ritrovano la parità al 21’ grazie a Guggino (6 gol), prima di un nuovo allungo padrone di casa che fissa il primo tempo sul 17-15.

Nella prima fase della ripresa, il Bolzano sembra in grado di mettere in cassaforte il risultato: trascinato da uno Starcevic implacabile (9 reti) e da Udovicic (8), il sette altoatesino tocca il massimo vantaggio di +7.

Riahi sale in cattedra e riapre il match: finale con il fiato sospeso

Nel momento più complesso, l’Albatro ritrova compattezza difensiva grazie alle parate decisive del portiere Riahi: i suoi sette interventi consecutivi spianano la strada ad un devastante parziale di 5-0 per i siracusani, firmato dalle stoccate di Angiolini, Mazzone e Boggia.

A due minuti dal termine, l’Albatro si porta a una sola lunghezza di distacco (32-31) e sogna il clamoroso aggancio. Nel concitato minuto finale, un errore di misura dei siracusani dai sei metri permette però al Bolzano di recuperare palla: è Garcia a siglare a pochi secondi dal termine la rete del definitivo 33-31 che spegne le speranze blu-arancio.

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