Palermo, 11/1/2021 – Inaugurata la nuova sede U.Di.Con di Lentini (Siracusa), alla presenza di Marco Corsaro, commissario regionale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori, Salvo Lorefice, referente provinciale, e dei responsabili zonali Alfio Tagliaverga e Claudia Saccà. Ospite l’ex assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana Edy Bandiera. Lo sportello si trova in Piazza del Popolo, 10.

“Apriamo il 2021 – ha dichiarato il commissario regionale Marco Corsaro – con un nuovo strategico, segnale di crescita dell’U.Di.Con in Sicilia: l’apertura della sede di Lentini, in provincia di Siracusa. Grazie al rinnovato impulso che, malgrado la pandemia e il blocco di molteplici attività, abbiamo dato al radicamento dell’associazione, anche in questa città gli utenti potranno contare su un presidio di difesa, informazione e tutela del consumatore nelle problematiche di ogni giorno. Un plauso va rivolto all’impegno della dirigenza provinciale aretusea guidata da Salvo Lorefice, che si distingue per dinamismo e competenze. Dalle semplici bollette alle questioni più complesse per la vita delle famiglie – conclude Marco Corsaro – l’U.Di.Con siciliana si rafforza per stare sempre più al fianco dei cittadini”.

“Con l’apertura della nostra sede – aggiunge la responsabile Claudia Saccà – cresce la rete U.Di.Con nella provincia di Siracusa. Siamo pronti a dare assistenza e consulenza ai cittadini che si rivolgeranno a noi, diventando un punto di riferimento territoriale per i consumatori. Questo lungo periodo di incertezza sembra svuotarci di ogni energia positiva, ma non possiamo solo attendere tempi migliori. Creiamoli!”.

