La Nazionale Maschile di Ciclismo su pista a Noto: sabato primo allenamento

La Nazionale maschile di Ciclismo su Pista è arrivata in Sicilia per il secondo raduno del 2020 in vista delle Olimpiadi di Tokyo e che prevede anche 3 allenamenti al Velodromo di Noto, tutti e 3 aperti al pubblico.

Il primo è in programma sabato 9 gennaio, con inizio alle 14.30: sarà l’occasione per testare la pista del Velodromo Paolo Pilone e cominciare a lavorare sulla velocità.

Il secondo allenamento è in programma mercoledì 15 gennaio, sempre con inizio alle 14.30. Nella stessa giornata – orario e luogo saranno comunicati successivamente – è previsto anche l’incontro ufficiale tra la delegazione azzurra e il Ct Marco Villa con il sindaco Corrado Bonfanti ed i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, seguito da una conferenza stampa.

Il terzo ed ultimo allenamento è in programma venerdì 17 gennaio, sempre con inizio alle 14.30, e chiuderà di fatto il raduno della Nazionale in terra siciliana.

