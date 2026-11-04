Lentini: sequestrata a un giovane la droga dello sballo

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Nell’ambito del contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti, effettuato dagli uffici operativi della Questura di Siracusa e dei Commissariati della provincia, agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile aretusea, al Commissariato di P.S. di Lentini, unitamente a unità cinofile di Catania, hanno arrestato un giovane per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

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In specie, gli investigatori della Polizia di Stato, coadiuvati da cani antidroga, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire e sequestrare 16,4 grammi di ecstasy c.d. “droga dello sballo” (sostanza psicoattiva sintetica con proprietà allucinogene, nota per la sua pericolosità a breve e a lungo temine), suddivisa in 46 dosi, 1 grammo di cocaina, 43,9 grammi di Marijuana, divisa in 8 involucri, vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga e 5330 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

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