Priolo: sequestrata auto priva di copertura assicurativa

Read this article in English→

Continua l’azione della Polizia Locale contro l’abbandono di rifiuti nel territorio comunale di Priolo Gargallo. Un’autovettura abbandonata, trasformata in una vera e propria discarica, e’ stata sequestrata a Priolo dagli agenti di Polizia Municipale. Il mezzo, privo di copertura assicurativa e colmo di rifiuti di ogni genere, era stato lasciato in via Palermo.

Pubblicità

L’intervento ha consentito di eliminare una situazione di degrado e disagio per i cittadini, in particolare per i residenti della zona. “Il controllo del territorio – afferma il Sindaco Gianni – è costante e capillare. La nostra attenzione resta alta per contrastare ogni forma di degrado. Chi inquina e viola le regole verrà individuato e sanzionato”.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale