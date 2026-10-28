“Magicamente Halloween” a Priolo Gargallo: due giornate di gioco, fantasia e inclusione per i più piccoli

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PRIOLO GARGALLO (SR) – Due giornate interamente dedicate al gioco, alla socializzazione e alla creatività senza barriere. Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 16:00, la Sala Voilà di via Pentapoli a Priolo Gargallo aprirà le porte all’iniziativa “Magicamente Halloween – Mi travesto, gioco, creo e mi diverto!”, un progetto sociale e ricreativo rivolto a tutti i bambini e alle loro famiglie.

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L’evento è stato fortemente voluto dal Sindaco Pippo Gianni e dall’Assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo, in collaborazione con l’associazione RIMBALZIAMO APS, con l’obiettivo di garantire a tutti i piccoli della comunità un’occasione d’incontro interamente gratuita.

Il “Guardaroba Magico”: inclusione e diritto al gioco

Elemento centrale della manifestazione sarà il “Guardaroba Magico”, uno spazio speciale allestito con costumi, maschere e accessori a disposizione di tutti. I bambini potranno scegliere liberamente come vestirsi e trasformarsi nei loro personaggi preferiti. Un’attenzione particolare pensata anche per le famiglie che non dispongono di un costume, assicurando che ciascun partecipante possa vivere appieno lo spirito festivo.

«Con “Magicamente Halloween”, una ricorrenza molto sentita dai più piccoli si trasforma in un’opportunità concreta per valorizzare il diritto al gioco, rafforzare i legami comunitari e offrire un sostegno reale alle famiglie del nostro territorio».

Il programma delle attività e le info utili

Il ricco palinsesto delle due giornate prevede:

Animazione e intrattenimento: giochi di gruppo, musica e mascotte a tema;

giochi di gruppo, musica e mascotte a tema; Laboratori creativi: spazi dedicati alla fantasia e alla manualità;

spazi dedicati alla fantasia e alla manualità; Momenti di condivisione: una tipica merenda autunnale offerta ai partecipanti.

Per consentire la migliore organizzazione delle attività, l’Amministrazione e gli organizzatori hanno reso noti i numeri telefonici dedicati a informazioni e prenotazioni: 351 306 2882 – 334 534 0518 .

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