Messina, incendiata la pensilina smart di viale Giostra: danneggiato il defibrillatore. La condanna di Basile e Sterrantino

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MESSINA – Un vile atto vandalico ha danneggiato nella notte una delle recenti pensiline “smart” dell’ATM ubicate lungo il viale Giostra, all’altezza del mercato Sant’Orsola. Le fiamme, nate per cause in corso di accertamento, si sono concentrate sullo sportello di protezione del defibrillatore installato nella struttura, provocando danni parziali anche allo strumento salvavita.

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A fare la amara scoperta sono stati gli operatori della manutenzione dell’Azienda Trasporti Messina alle prime luci dell’alba, segnalando tempestivamente l’accaduto ai vertici aziendali. Dai primi riscontri, fortunatamente, il dispositivo di primo soccorso non ha perso del tutto la propria operatività.

Danni alle dotazioni di primo soccorso della rete cittadina

La pensilina colpita rientra nell’ambito delle 45 strutture tecnologiche dislocate sull’intero territorio comunale, nate non solo come punto di attesa e informazione per i viaggiatori, ma equipaggiate con presidi medico-sanitari e cardioprotetti a tutela dei passanti e dei residenti.

L’episodio ha suscitato sdegno e una ferma presa di posizione da parte delle istituzioni locali e dei vertici della municipalizzata dei trasporti.

Le reazioni del sindaco Basile e della presidente ATM Sterrantino

Dure le parole del sindaco di Messina, Federico Basile, che ha evidenziato il grave danno sociale derivante dal danneggiamento dei beni collettivi:

«Siamo di fronte ad un atto di vandalismo gravissimo e intollerabile. Danneggiare un bene comune equivale a colpire l’intera comunità. Non possiamo accettare gesti così meschini che fanno male alla collettività e offuscano il senso comune del vivere civile».

Sulla stessa linea la presidente di ATM, Chiara Sterrantino, che ha confermato l’avvio delle azioni legali e la presentazione formale della denuncia per risalire agli autori del gesto:

«È stato davvero un brutto risveglio, perché episodi del genere ci amareggiano profondamente. ATM procederà con regolare denuncia alle Forze dell’Ordine per individuare il responsabile o i responsabili. Non ci piegheremo di fronte a questi episodi di vandalismo, che non colpiscono ATM ma l’intera città».

L’azienda provvederà al ripristino della struttura e delle sue dotazioni di sicurezza, mentre le forze dell’ordine acquisiranno gli elementi necessari per fare piena luce sull’incendio.

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