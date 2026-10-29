Acireale, tre giorni tra arte e fede in Cattedrale

ACIREALE (CT) – Tre giorni dedicati all’arte, alla spiritualità e alla storia della Cattedrale di Acireale. Da giovedì 29 a sabato 31 ottobre, un articolato programma di appuntamenti coinvolgerà la comunità diocesana e i visitatori con mostre, solenni celebrazioni liturgiche ed eventi culturali.
Al centro delle iniziative vi è la Basilica Cattedrale intitolata a Maria Santissima Annunziata, punto di riferimento religioso e identitario della città, attorno alla quale si svilupperà un percorso di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico.
Il programma delle mostre: dagli argenti alla collezione “A Te Madre”
Le attività prenderanno il via giovedì 29 ottobre alle 18:30 al Museo Diocesano con l’inaugurazione della mostra «Per la dimora di Dio fra gli uomini: ori, argenti e parati della Cattedrale di Acireale». La giornata si chiuderà alle 20:00 in Cattedrale con la recita dei Vespri e la veglia comunitaria.
Da venerdì 30 ottobre, la cantoria del Duomo ospiterà la collezione artistica «A TE MADRE», concepita dalla fashion art designer Gisella Scibona per il progetto Art Couture Sicily. L’esposizione presenta dieci abiti di alta sartoria realizzati con tessuti pregiati e ricami in filo d’oro dal maestro Michele Cassata, che riproducono gli affreschi settecenteschi di Antonio Filocamo dedicati alla vita della Vergine.
La dedicazione dell’altare e la Veglia di Tutti i Santi
Tra le tappe liturgiche più rilevanti si segnala la Santa Messa solenne di venerdì 30 ottobre alle 18:00, durante la quale si terrà il rito della dedicazione dell’altare. In questa occasione, il vescovo di Acireale, monsignor Antonino Raspanti, unirà alla celebrazione il ringraziamento per il XV Anniversario della sua Ordinazione Episcopale.
Il calendario delle celebrazioni si concluderà sabato 31 ottobre alle 20:15 con la Veglia di Tutti i Santi. L’evento, promosso dalla Pastorale Giovanile e dall’Ufficio Liturgico, vedrà la partecipazione del gruppo musicale Kantiere Kairòs per un concerto-testimonianza rivolto ai giovani.
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