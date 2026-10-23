MIMIT, proroga ai Patti territoriali del Mezzogiorno: salvati 1,7 milioni per Acireale e il “Cultural Hub delle Aci”

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ACIREALE (CT) – Una bocfata d’ossigeno cruciale per le casse comunali e per il futuro delle infrastrutture del comprensorio acese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), guidato dal ministro Adolfo Urso, ha ufficializzato lo slittamento al 30 novembre 2026 per la chiusura amministrativa dei “Progetti pilota” nell’ambito dei Patti territoriali del Mezzogiorno.

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Il provvedimento ministeriale risulta determinante per blindare le risorse finanziarie già assegnate ed azzerare definitivamente il rischio di perenzione o definanziamento delle opere a causa delle lungaggini burocratiche.

Le opere sbloccate ad Acireale: Carnevale e mobilita sostenibile

Al centro della manovra figura il progetto pilota “Cultural Hub delle Aci”, un piano strategico a regia territoriale che vede il Comune di Acireale coordinare le azioni in qualità di ente capofila e soggetto responsabile, affiancato da altri cinque municipi del comprensorio.

La proroga incide in maniera diretta su due interventi cardine i cui cantieri si sarebbero dovuti chiudere originariamente entro il 31 ottobre 2026:

Cittadella del Carnevale (1,4 milioni di euro): Risorse destinate al recupero funzionale di una porzione del complesso ed alla realizzazione di un museo-laboratorio del Carnevale , dotato di avanzati impianti di automazione e nuova illuminazione.

Risorse destinate al recupero funzionale di una porzione del complesso ed alla realizzazione di un , dotato di avanzati impianti di automazione e nuova illuminazione. Progetto Acigreenway (370 mila euro): Finanziamento stanziato per completare la pista ciclopedonale ricavata sul dismesso tracciato ferroviario. L’intervento prevede opere di messa in sicurezza, allargamento della carreggiata, nuovi parcheggi, segnaletica, illuminazione e percorsi pedonali dedicati ad agevolare la fruizione del celebre Presepe settecentesco.

Il plauso del Consiglio comunale

Soddisfazione per l’esito della vicenda è stata espressa dal consigliere comunale acese Giuseppe Ferlito:

«La proroga dei termini dei Patti territoriali rappresenta un passaggio fondamentale per il Comune di Acireale e per l’intero comprensorio delle Aci – dichiara Ferlito –. Grazie a questa estensione sarà possibile portare a compiuta realizzazione, nei tempi necessari, i progetti pubblici e privati già finanziati e attualmente in corso di attuazione. Senza tale proroga il Comune avrebbe dovuto intervenire con risorse proprie per garantire il completamento degli interventi. È un’ulteriore e preziosa opportunità per valorizzare gli investimenti destinati al territorio e per assicurare interventi essenziali allo sviluppo economico, turistico e culturale».

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