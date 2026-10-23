1 o 2 lire non vale una terra

Mah, boh, bi bi bi, stimpi stimpi… e che bello che è il tempo. Questo il dialogo tra siciliani, sintetizza tutto un sentimento , decine di pensieri e tanta diffidenza quando non si vuol dire nulla o tutto. La Sicilia del 1860 , il vitalizio di Pirandello , novella che sembra scritta oggi per la sempre eterna angoscia della terra, della sua coltivazione per evitare che vada a male e della voglia viscerale di accaparrarsene. E così prima un contadino e poi un altro si imbattono in un maltese avido di accumulare terra per vanità, un campiere Caloriu , il Sedara del gattopardo , che fa la cresta a tutto, tanto resta sempre lui l’esperto di terra e cose affini . E il vitalizio pari ad una lira per il primo contadino che dopo la morte viene sostituito dal secondo con un altro vitalizio stavolta di due lire , con lo stesso maltese , lo stesso notaio e lo stesso medico . Dominus resta il burlone, il campire che giocherella con denaro, sementì e zolfo imperiale . “ 10 cartine nere e 10 ostie mi raccomando datele a zzu Marà “ E comu va? E comu voli diu” Il palloncino che vuole diventare luna e che scoppia, così il maltese tramava, sperando sempre nella morte di ZZu Marà.. ma lui non muore … anzi Fattuchiere, malocchio misti a preghiere di donne fanno allontanare la morte e ribaltano la sorte rispetto alle aspettative del maltese che si ammala e muore. Muoiono tutti coloro che sperano di vivere molto più del destinatario del vitalizio, muoiono perché non amano i ciauli di sira o l’alivi ca sanu a fari cadiri, non amano la vita ma solo il reddito che possa derivare dalla terra o dal sacrificio di altri. Prospettano una vita sulla goccia di sangue di diverse generazioni che hanno seminato, costruito e rischiato. Muoiono di malattia , di cirrosi epatica, di brutti mali ci ricorda Pirandello..e poi ce lui, colui che è sempre pronto ad andare se Lui si decide e che, invece, resta sulla sua terra, in attesa … “Ma aiu 100 anni e sugnu assittatu ni sta seggia , a morti ha passatu ma nun mi vidia o nun mi vulia. A vita va avanti e narrè , nun si ferma mai …avanti e narrè

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