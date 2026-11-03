Teatro ABC di Catania va in scena “Le Serve” di Jean Genet

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CATANIA – Intrighi, accese rivalità e un sottile, lacerante gioco di potere prendono vita sul palcoscenico del Teatro ABC di Catania con l’allestimento de “Le Serve”, il celebre capolavoro di Jean Genet, presentato nella raffinata traduzione di Giorgio Caproni.

Una pièce intensa e provocatoria in cui i confini tra realtà e finzione si confondono continuamente, trascinando lo spettatore all’interno di un vortice psicologico denso di tensione drammatica e colpi di scena.

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Un cast d’eccezione per la regia di Guglielmo Ferro

La produzione vede protagoniste tre interpreti di primo piano del panorama teatrale: Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro. La direzione artistica e la regia dello spettacolo sono firmate da Guglielmo Ferro, che restituisce la complessità del testo di Genet valorizzandone la carica simbolica e la modernità stilistica.

Attraverso la ritualità morbosa e il ribaltamento dei ruoli tra padrona e servitore, l’opera esplora le nevrosi umane, la frustrazione sociale e l’illusione della rivalsa, confermandosi come una delle pagine più potenti del teatro del Novecento.

Il calendario delle repliche al Teatro ABC

Lo spettacolo sarà in scena nella sala catanese di via Pietro Mascagni per dieci date nel mese di novembre:

Date di programmazione : 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 novembre 2026 .

: . Location: Teatro ABC, Catania.

Un appuntamento di rilievo nella stagione di prosa etnea, pensato per offrire al pubblico un’esperienza teatrale capace di emozionare, interrogare e far riflettere.

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