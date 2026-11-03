Serie D, accolto il reclamo del Siracusa: tre punti in più in classifica

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Il giudice sportivo ha accolto il reclamo del Siracusa calcio, disponendo la perdita della partita al Licata calcio per 0-3. I giudici hanno rilevato l’irregolarità della posizione del calciatore Domenico Anzelmo, inserito nella distinta con il numero 28 e schierato in campo sin dal primo minuto nella partita di due settimane addietro proprio contro il Siracusa. Il calciatore in questione non avrebbe avuto alcun titolo a partecipare alla gara in ragione del mancato perfezionamento del tesseramento. Ricordiamo che la partita in campo fu vinta dal Licata, ma che al termine della gara i dirigenti del Siracusa, avendo notato l’irregolarità, l’hanno subito segnalata al giudice sportivo che si era riservato di decidere.

Con questa vittoria a tavolino, il Siracusa, sconfitto domenica scorsa ad Avola, sale a 11 punti e naviga a metà classifica, mentre il Licata scende a 14 punti.

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