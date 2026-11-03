Editoria, Caronia: «Via libera a 1 milione di euro per gli editori siciliani, una norma innovativa a sostegno della cultura»

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PALERMO – Arriva una svolta concreta per il settore librario ed editoriale della Regione Siciliana. Con l’approvazione del decreto attuativo in Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana, prende ufficialmente il via l’erogazione di interventi finanziari a sostegno della produzione libraria dell’Isola, per uno stanziamento complessivo pari a 1 milione di euro stanziato nella scorsa legge di Stabilità.

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A darne notizia è la deputata regionale di Noi Moderati all’ARS, Marianna Caronia, che ha espresso profonda soddisfazione per il via libera definitivo alla misura.

Una delle novità centrali del provvedimento riguarda la ridefinizione dei requisiti d’accesso, tesa a includere anche le realtà editoriali di minori dimensioni operanti sul territorio regionale:

«Grazie alle modifiche che ho proposto e che sono state accolte dagli altri deputati, la platea dei beneficiari viene allargata anche alle imprese che ristampano testi fino a 200 copie. I testi devono riguardare pubblicazioni che abbiano una stretta attinenza con il patrimonio culturale, artistico, linguistico, sociale o identitario della Sicilia».

La parlamentare ha voluto evidenziare la portata innovativa dell’intervento nel panorama legislativo italiano, sottolineandone il valore strategico per le nuove generazioni:

«È una norma fortemente innovativa, uno dei pochissimi esempi a livello nazionale di contributi diretti erogati agli editori, che prevede un aiuto mirato alle piccole e micro imprese che producono cultura. Sono realtà che hanno un profondo bisogno di sostegno, affinché la Sicilia esca dagli ultimi posti della classifica nazionale per numero di lettori. Il mio obiettivo è stato anche quello di stimolare nelle nuove generazioni lo sviluppo di un pensiero critico e interessato nei confronti della nostra storia».

— Marianna Caronia, Deputata Regionale (Noi Moderati)