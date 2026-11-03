Italia, Sicilia, Siracusa

Asp per il potenziamento dei servizi sanitari al penitenziario di Siracusa

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Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci incontra il nuovo direttore della Casa Circondariale Fabio Prestopino. Il commissario Iraci ha manifestato la massima attenzione dell’Azienda per il potenziamento e l’efficienza dei servizi sanitari penitenziari,

All’incontro hanno partecipato la dirigente delle Professioni Sanitarie per l’ambito penitenziario Donatella Capizzello, il dirigente Medico della Casa Circondariale Claudio Bottiglieri e il direttore dell’Unità Operativa Medicina Penitenziaria Carolina Baiano, che si sono si è recato in visita istituzionale alla Casa Circondariale di Siracusa.

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Nel corso del cordiale incontro, il commissario straordinario Iraci ha rivolto al neodirettore i più sinceri auguri di buon lavoro per l’importante e delicato incarico.

Durante la visita, il commissario ha sottolineato la piena vicinanza della Direzione aziendale a tutto il personale sanitario dell’Asp impegnato quotidianamente all’interno della struttura, esprimendo apprezzamento per la dedizione e la professionalità dimostrate in un contesto operativo particolarmente complesso.

Il commissario Iraci ha inoltre manifestato la massima attenzione dell’Azienda per il potenziamento e l’efficienza dei servizi sanitari penitenziari, ribadendo la volontà di consolidare la proficua collaborazione e la sinergia istituzionale tra la Casa Circondariale e l’Asp di Siracusa, con l’obiettivo prioritario di tutelare il diritto alla salute della popolazione detenuta e garantire adeguato supporto agli operatori sul campo.

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