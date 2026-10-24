Nexus: in 29 al sit-in per chiedere le dimissioni di Italia

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Sono state appena 29 le persone scese in piazza questa mattina a Siracusa per chiedere le dimissioni del sindaco Francesco Italia dopo la vicenda Nexus. I manifestanti si sono radunati in via Catania, dove il corteo inizialmente previsto è stato sostituito da un sit-in, seguito da vicino dalla Digos e dalle altre forze dell’ordine.

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Dietro lo striscione, i partecipanti hanno rilanciato la richiesta di dimissioni del primo cittadino, annunciando nuove iniziative di protesta. «Attribuiamo la poca partecipazione a una censura che abbiamo subito in questi giorni», ha dichiarato Giorgio Nanì La Terra, tra i promotori della manifestazione.

L’intenzione, ha spiegato, è quella di tornare in piazza ogni sabato fino a quando il sindaco non rassegnerà le dimissioni. I promotori hanno inoltre annunciato la loro presenza davanti a Palazzo Vermexio in occasione della seduta del Consiglio comunale durante la quale sarà discussa la mozione di sfiducia.

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