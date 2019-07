Nuovo ospedale e Trigona di Noto: domani incontro all’Asp 8

Una delegazione della Commissione Sanità della Regione Sicilia si riunisce domani a Siracusa per discutere dell’individuazione dell’area su cui costruire il nuovo ospedale e della chiusura del pronto soccorso di Noto. Incontro alle 10 nella sede dell’Asp di corso Gelone e, a seguire, prevista una visita all’ospedale Umberto I.

“Ho chiesto questo incontro, assieme al gruppo parlamentare, per accelerare i tempi e per discutere in maniera chiara e decisa della promozione a Dea di II livello del nuovo ospedale di Siracusa. L’occasione sarà utile anche per parlare della recente chiusura del Pronto Soccorso del Trigona di Noto”, sottolinea Stefano Zito (M5S) che aveva annunciato nei giorni scorsi l’arrivo della Commissione regionale Sanità.

A seguire, il deputato regionale incontrerà la stampa per comunicare l’esito dell’incontro.

