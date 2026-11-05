Ondata di falsi allarmi bomba sui voli europei

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Un’ondata di allarmi bomba ha coinvolto oggi almeno 18 voli nei cieli europei, provocando il dirottamento di due aerei. Le minacce, trasmesse tramite una e-mail scritta in italiano e finora rivelatesi tutte prive di fondamento, hanno preso di mira principalmente compagnie low-cost e tratte collegate a Italia, Bulgaria e Repubblica Ceca. Le forze dell’ordine e le Procure hanno già avviato le relative informative d’indagine.

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L’Italia è stata direttamente colpita con 6 voli interessati tra gli scali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino:

Malpensa – Varsavia (Wizz Air W46387) – Dirottato a Vienna

Dublino – Fiumicino (Aer Lingus EI402) – Dirottato alla base aerea di Évreux (Francia)

Malpensa – Bucarest (Wizz Air W43064)

Salonicco – Malpensa (Aegean Airlines A3552)

Porto – Malpensa (Ryanair FR8953)

Helsinki – Fiumicino (Finnair AY1761)

Gli altri 12 episodi segnalati all’estero riguardano diverse rotte europee:

Helsinki – Vienna (Finnair)

Madrid – Sofia, Copenaghen – Sofia e Londra Stansted – Sofia (Ryanair, quest’ultimo dirottato a Plovdiv)

Varsavia – Bruxelles (LOT)

4 voli diretti a Praga (operati da Ryanair, EasyJet e Sky Express)

3 aerei atterrati a Madrid

L’escalation segue gli episodi dei giorni precedenti: già martedì 10 voli erano stati presi di mira da minacce analoghe, mentre lunedì un volo Wizz Air da Londra Luton a Sofia era stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Budapest.

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