Rosolini, controllo straordinario del territorio dei Carabinieri: due denunce a piede libero

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ROSOLINI – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa condotta dai Carabinieri nel territorio siracusano. I militari della Stazione di Rosolini, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, hanno deferito in stato di libertà due uomini a seguito di verifiche mirate e perquisizioni personali e veicolari finalizzate alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti.

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Mazze da baseball e violazioni delle misure cautelari

Nel corso dei controlli e dei posti di blocco dislocati lungo i punti nevralgici della città, l’attenzione delle forze dell’ordine ha portato all’individuazione di due distinte posizioni irregolari:

Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere : Nei guai è finito un ragazzo di 21 anni. A seguito di una perquisizione personale e veicolare della sua autovettura, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una mazza da baseball accuratamente occultata all’interno dell’abitacolo.

: Nei guai è finito un ragazzo di 21 anni. A seguito di una perquisizione personale e veicolare della sua autovettura, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una mazza da baseball accuratamente occultata all’interno dell’abitacolo. Violazione della Sorveglianza Speciale: Un uomo di 27 anni è stato denunciato per aver inosservato gli obblighi della misura di prevenzione cui era sottoposto. Al momento del controllo ispettivo presso la sua abitazione, il giovane non è stato trovato in casa dai militari dell’Arma.

Le operazioni di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Noto proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire sicurezza e rispetto della legalità a Rosolini e nei comuni limitrofi.

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