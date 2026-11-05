Avola, incendiavano plastica e fili elettrici: denunciate due persone

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Gli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Avola hanno denunciato due persone, rispettivamente di 47 e 18 anni, per il reato di combustione illecita di rifiuti.

I poliziotti, in servizio di controllo del territorio, sorprendevano i due soggetti mentre, all’interno di un appezzamento di terreno nella campagna avolese, incenerivano la copertura in plastica di fili elettrici al fine di ricavarne il rame contenuto all’interno.

Tale operazione è particolarmente pericolosa sia perché è sempre sconsigliabile appiccare un incendio, sia perché, in questo caso particolare, il materiale plastico incendiato causa fumi dannosi per la salute.

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