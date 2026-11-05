Melilli, nasce il “CAMI”: bonifiche e tutela dell’ambiente al centro del piano da 23 milioni del Comune

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Il Sindaco Giuseppe Carta avvia l’iter per la Conferenza Ambientale Municipale Iblea. Presentato il programma di risanamento per le discariche e il SIN di Priolo.

di Redazione

5 Novembre 2026

MELILLI – Un organismo permanente per coordinare le politiche ambientali e un imponente piano d’investimenti e progettualità da circa 23 milioni di euro dedicato alle bonifiche del territorio. L’Amministrazione comunale di Melilli, guidata dal Sindaco on. Giuseppe Carta, ha avviato l’iter istitutivo per la nascita della CAMI (Conferenza Ambientale Municipale Iblea), il cui regolamento approderà a breve in Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

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L’iniziativa assume una valenza strategica prioritaria per il comprensorio megarese, ricompreso sia nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Priolo sia nell’Area a Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA), dove la convivenza tra polo industriale, salute pubblica e tutela occupazionale richiede una regia istituzionale trasparente e costante.

Gli obiettivi della Conferenza Ambientale Municipale Iblea (CAMI)

La CAMI si propone come tavolo permanente di raccordo tra le istituzioni, gli enti di controllo e le comunità di Melilli, Villasmundo e Città Giardino. L’organismo monitorerà:

L’andamento e la tempistica dei cantieri di bonifica sul territorio.

I processi di transizione energetica del polo petrolchimico.

I report annuali di sostenibilità delle grandi aziende dell’area industriale.

Interventi in corso e cantieri sulle discariche: 6,5 milioni di euro

Il programma di risanamento vede già operativi i cantieri per la messa in sicurezza e bonifica di sei discariche comunali, per un impegno totale di 6,5 milioni di euro:

Discarica Andolina : 2.400.000 euro

: 2.400.000 euro Discarica San Giuseppe : 1.500.000 euro

: 1.500.000 euro Discarica Dominici : 1.250.000 euro

: 1.250.000 euro Discarica Corvo : 650.000 euro

: 650.000 euro Discarica Canniolo : 600.000 euro

: 600.000 euro Discarica Belluzza: 100.000 euro

Nuovi finanziamenti e le opere in programmazione

Al quadro degli interventi aperti si aggiungono le risorse già stanziate e le nuove schede progettuali in itinere:

Messa in sicurezza SIN di Priolo : Individuati i soggetti attuatori per interventi dal valore complessivo di 5.598.944,20 euro .

: Individuati i soggetti attuatori per interventi dal valore complessivo di . Discarica Milardo : Finanziamento di 4.280.907,56 euro (D.D.G. n. 930 del 17 giugno 2026).

: Finanziamento di (D.D.G. n. 930 del 17 giugno 2026). Discarica Dominici (terzo bacino) : Risorse previste per 3.107.091,95 euro .

: Risorse previste per . Discarica Aprile (Contrada Bagali) : Progetto di messa in sicurezza permanente da 6.711.959,69 euro in attesa di copertura finanziaria.

: Progetto di messa in sicurezza permanente da in attesa di copertura finanziaria. Discarica Belluzza (secondo lotto): Avanzata richiesta di finanziamento per 266.147,73 euro.

Il commento del Sindaco Giuseppe Carta

«Melilli vive una condizione particolare: alla rilevanza strategica del polo industriale si affianca la responsabilità fondamentale di tutelare la salute e l’ambiente», dichiara il Sindaco Giuseppe Carta. «Con il CAMI vogliamo costruire un punto di riferimento permanente e trasparente. Le bonifiche da 23 milioni di euro dimostrano che il risanamento è una realtà concreta. Vogliamo un territorio in cui ambiente, salute, sviluppo economico e lavoro non siano obiettivi contrapposti, ma parti di un’unica strategia integrata».

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