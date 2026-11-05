Siracusa e Sicilia, nuovi scenari per la Democrazia Cristiana: la posizione di Totò Cuffaro

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PALERMO – Aveva dichiarato che non si sarebbe più candidato e, dopo gli ultimi guai giudiziari, si era anche dimesso dalla carica di segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Di fatto – in seguito alla riabilitazione che gli era stata concessa il 13 settembre del 2022 – l’ex governatore Totò Cuffaro avrebbe comunque potuto svolgere attività pubbliche e soprattutto politiche. Adesso, però, lo scenario si arricchisce di nuovi ed essenziali risvolti destinati a ridefinire gli equilibri della politica regionale in Sicilia.

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La situazione in evoluzione attorno alla figura dell’ex presidente della Regione impatta in modo significativo sulla governance interna della DC e sul posizionamento del partito all’interno della coalizione di centrodestra nell’isola.

Dalla riabilitazione alle nuove vicende della politica isolana

La riabilitazione penale ottenuta nel settembre 2022 aveva consentito a Cuffaro il pieno riacquisto dei diritti civili e politici, permettendogli di promuovere e guidare il progetto di rinascita della Democrazia Cristiana sul territorio siciliano e a livello nazionale.

La presenza del movimento politico ha radicato nel tempo eletti e rappresentanti in diverse amministrazioni locali siciliane, comprese le province di Siracusa, Catania e Palermo.

Tuttavia, le recenti dimissioni del fondatore e i nuovi passaggi formali segnano una fase di transizione profonda per il partito, chiamato a riorganizzare la propria leadership e la propria linea d’azione sul territorio.

Gli impatti sulle amministrazioni locali

Gli sviluppi inerenti alla figura di Totò Cuffaro vengono seguiti con particolare attenzione da tutti i gruppi dirigenti territoriali della DC:

Stabilità delle giunte : Il partito si trova a dover confermare i propri assetti e la propria lealtà agli accordi di governo locale nell’isola.

: Il partito si trova a dover confermare i propri assetti e la propria lealtà agli accordi di governo locale nell’isola. Prospettive future: Si apre una fase di dibattito interno per l’individuazione di una nuova guida politica che possa garantire continuità e rappresentanza agli elettori della compagine democristiana.

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