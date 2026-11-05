Agricoltura, il piano “ColtivaItalia” approvato in via definitiva: risorse per oltre 1,1 miliardi per valorizzare anche le eccellenze del Siracusano

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SIRACUSA – Con l’approvazione definitiva del provvedimento ColtivaItalia, il Governo Meloni e il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida mettono in campo risorse per oltre 1,1 miliardi di euro a sostegno del comparto agricolo nazionale, del rafforzamento delle filiere strategiche e della tutela delle produzioni di qualità Made in Italy. Un pacchetto di investimenti di primaria rilevanza che tocca da vicino la Sicilia e la provincia di Siracusa.

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A commentare il via libera al bando è l’onorevole Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera, che ne sottolinea le ricadute operative sul tessuto produttivo aretino.

Dalla Tonda Iblea al limone Femminello: tutela per le produzioni locali

L’intervento legislativo punta al consolidamento e all’innovazione di settori simbolo dell’economia agricola della provincia di Siracusa:

Eccellenze valorizzate : Il piano punta i riflettori sulle filiere dell’olio extravergine da oliva Tonda Iblea, del pomodoro ciliegino, della mandorla di Avola, dell’arancia rossa di Francofonte e del limone Femminello siracusano, oltre ai comparti agrumicolo, ortofrutticolo e zootecnico.

: Il piano punta i riflettori sulle filiere dell’olio extravergine da oliva Tonda Iblea, del pomodoro ciliegino, della mandorla di Avola, dell’arancia rossa di Francofonte e del limone Femminello siracusano, oltre ai comparti agrumicolo, ortofrutticolo e zootecnico. Piano olivicolo e competitività: Previsti strumenti dedicati al piano nazionale per l’olivicoltura per permettere alle aziende locali di affrontare le sfide della competitività sui mercati nazionali e internazionali.

L’eredità del G7 Agricoltura di Ortigia e le novità per giovani e donne

Cannata ha richiamato il filo conduttore tra le nuove misure legislative e l’evento del G7 Agricoltura con DiviNazione Expo, ospitato a Siracusa nel settembre 2024:

«Il G7 Agricoltura di Siracusa ha rappresentato un momento straordinario di attenzione internazionale verso il nostro territorio. ColtivaItalia si inserisce in questo percorso, dando continuità a una visione che considera l’agricoltura una risorsa strategica per lo sviluppo economico».

Un altro pilastro del provvedimento riguarda il ricambio generazionale e l’imprenditoria femminile nel settore primario, garantiti mediante strumenti quali:

Agevolazioni per l’accesso al credito.

Erogazione di contributi a fondo perduto per nuovi investimenti.

Misure anti-abbandono delle aree rurali ed agricole.-

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