Politica siracusana, svolta a Augusta: il sindaco Giuseppe Di Mare passa alla Lega

SIRACUSA – Clamorosa svolta negli equilibri politici della provincia di Siracusa. Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, ufficializzerà sabato 7 novembre il suo passaggio ufficiale nelle fila della Lega – Italia Federale.
L’annuncio del cambio di casacca avverrà nel corso di una conferenza stampa d’urgenza convocata per le ore 10:00 presso le sale del Grande Albergo Alfeo a Siracusa, alla presenza dei vertici regionali, nazionali ed europei del partito.
L’asse politico e i vertici di partito all’Alfeo
L’adesione del primo cittadino megarese – forte del solido legame politico con il vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino – rappresenta un’operazione strategica di primaria importanza per il Carroccio, che si assicura così la guida di uno dei centri amministrativi ed industriali più rilevanti del territorio siracusano.
Alla presentazione ufficiale al Grande Albergo Alfeo interverranno i vertici del movimento:
- Luca Sammartino: Vicepresidente della Regione Siciliana.
- Nino Germanà: Senatore della Repubblica e Segretario Regionale della Lega – Italia Federale.
- Raffaele Stancanelli: Deputato al Parlamento Europeo.
I nuovi equilibri nella provincia di Siracusa
Dopo essere stato riconfermato alla guida di Augusta lo scorso maggio con un larghissimo consenso elettorale a capo di una coalizione civica, l’ingresso di Di Mare nella Lega colma l’assenza di un riferimento diretto nelle stanze di governo regionale e nazionale.
La mossa del sindaco megarese ridisegna la mappa politica dell’intera provincia di Siracusa, rafforzando in modo decisivo la presenza leghista negli enti locali e all’interno della coalizione di centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali dell’isola.
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