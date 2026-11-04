Maletto, il 4 Novembre nel ricordo dei Caduti e dei Vigili del Fuoco Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico

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MALETTO – Questa mattina a Maletto la comunità cittadina e il personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari si sono uniti nelle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, tributando un profondo e commosso omaggio ai Caduti.

Un momento centrale della manifestazione istituzionale è stato dedicato al ricordo e alla memoria di due eroi del Corpo Nazionale.

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La deposizione della corona d’alloro in Piazza Vigili del Fuoco

Nel corso delle celebrazioni, è stato reso omaggio ai Vigili del Fuoco Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico con la deposizione di una corona d’alloro presso Piazza Vigili del Fuoco.

Un gesto solenne per fare memoria del loro estremo sacrificio, avvenuto il 20 marzo 2018 durante un drammatico intervento di soccorso tecnico urgente in cui entrambi persero la vita nell’adempimento del proprio dovere.

La testimonianza del Distaccamento Volontari

La presenza attiva dei vigili del distaccamento cittadino ha confermato il profondo legame tra la cittadinanza e il Corpo:

Valori del Corpo : La cerimonia ha testimoniato il costante impegno nel custodire e tramandare la memoria di chi ha dato la vita per la collettività.

: La cerimonia ha testimoniato il costante impegno nel custodire e tramandare la memoria di chi ha dato la vita per la collettività. Spirito di servizio : Riaffermati con forza i principi di dovere, abnegazione e dedizione che ispirano quotidianamente l’operato di tutti i componenti dei Vigili del Fuoco sul territorio.

: Riaffermati con forza i principi di dovere, abnegazione e dedizione che ispirano quotidianamente l’operato di tutti i componenti dei Vigili del Fuoco sul territorio.

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