Operazione “Sweet strip”: smantellato dalla Polizia Postale il gioco online “Omegle game”. 7 arresti per abusi su minori- Video

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ROMA – Un’imponente operazione della Polizia Postale, denominata “Sweet strip”, ha portato allo smantellamento di una pericolosa rete online incentrata sul cosiddetto “Omegle game”, una piattaforma e canale di messaggistica ideato per l’adescamento di minori ed erogare sfide a contenuto sessualmente esplicito.

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L’ottimo lavoro degli investigatori ha consentito di eseguire 7 misure cautelari in carcere, denunciare 23 persone e porre sotto sequestro centinaia di gigabyte di materiale pedopornografico e video attestanti abusi su minori.

Le dinamiche del “gioco” e i punteggi erotici

Il sistema era strutturato secondo una vera e propria classifica a premi dell’orrore: gli utenti adultì venivano abbinati casualmente ai minori tramite videochatt e chat testuali. Un adulto assegnava poi i punteggi in base alle performance e ai comportamenti erotici mostrati dai giovanissimi:

5 punti : Per togliersi una maglietta di fronte alla telecamera.

: Per togliersi una maglietta di fronte alla telecamera. Fino a 50 punti: Per l’esecuzione di atti di autoerotismo in diretta.

Per documentare e diffondere i contenuti, la rete utilizzava la modalità “registra schermo” durante le videochiamate effettuate ad hoc con le vittime.

La denuncia della madre e l’avvio dell’inchiesta

L’indagine è scattata a seguito della segnalazione e denuncia presentata dalla madre di una giovane adescata su una piattaforma di messaggistica. La ragazza era stata contattata da un adulto e indotta con inganno e manipolazione a prendere parte alle sfide a sfondo sessuale.

Gli accertamenti informatici della Polizia Postale hanno permesso di risalire ai creatori, agli amministratori e ai fruitori della rete, ponendo fine alla gravissima attività illecita.

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