Tragedia a Palermo: donna di 65 anni travolta e uccisa da un autobus dell’Amat in via Marinuzzi

Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

PALERMO – Un grave incidente stradale si è consumato nella serata di oggi a Palermo, costato la vita a una donna di 65 anni, Serafina Spera. La vittima è rimasta travolta ed è finita sotto le ruote di un autobus dell’azienda di trasporto pubblico locale Amat, in via Antonio Marinuzzi.

Pubblicità

Drammatica la dinamica dei fatti sul luogo del sinistro, dove sono immediatamente scattati i soccorsi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e i rilievi

Per consentire l’estrazione del corpo della sessantacinquenne da sotto il pesante automezzo della linea Amat 246, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato sul posto con l’ausilio di una gru speciale.

Sul luogo dell’incidente si sono prontamente recati:

Polizia Municipale : Gli agenti della sezione Infortunistica hanno effettuato i rilievi di rito e i rilievi planimetrici per ricostruire l’esatta dinamica del tragico impatto.

: Gli agenti della sezione Infortunistica hanno effettuato i rilievi di rito e i rilievi planimetrici per ricostruire l’esatta dinamica del tragico impatto. Tecnici Amat: Il personale dell’azienda di trasporti ha presenziato alle operazioni e fornito il necessario supporto per gli accertamenti tecnici sul mezzo coinvolto.

L’area di via Marinuzzi è stata temporaneamente transennata per consentire lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni di soccorso e di rilievo formale.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale