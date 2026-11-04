Tragedia a Palermo: donna di 65 anni travolta e uccisa da un autobus dell’Amat in via Marinuzzi

PALERMO – Un grave incidente stradale si è consumato nella serata di oggi a Palermo, costato la vita a una donna di 65 anni, Serafina Spera. La vittima è rimasta travolta ed è finita sotto le ruote di un autobus dell’azienda di trasporto pubblico locale Amat, in via Antonio Marinuzzi.
Drammatica la dinamica dei fatti sul luogo del sinistro, dove sono immediatamente scattati i soccorsi.
L’intervento dei Vigili del Fuoco e i rilievi
Per consentire l’estrazione del corpo della sessantacinquenne da sotto il pesante automezzo della linea Amat 246, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato sul posto con l’ausilio di una gru speciale.
Sul luogo dell’incidente si sono prontamente recati:
- Polizia Municipale: Gli agenti della sezione Infortunistica hanno effettuato i rilievi di rito e i rilievi planimetrici per ricostruire l’esatta dinamica del tragico impatto.
- Tecnici Amat: Il personale dell’azienda di trasporti ha presenziato alle operazioni e fornito il necessario supporto per gli accertamenti tecnici sul mezzo coinvolto.
L’area di via Marinuzzi è stata temporaneamente transennata per consentire lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni di soccorso e di rilievo formale.
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