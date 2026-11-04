Catania, celebrata in Piazza Università la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: i Vigili del Fuoco srotolano il Tricolore

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CATANIA – Si è svolta nella giornata di oggi, 4 novembre, la solenne cerimonia istituzionale in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ospitata nella cornice centrale di Piazza Università a Catania.

La manifestazione ha visto la partecipazione delle principali autorità civili, religiose e militari del capoluogo etneo, oltre a una nutrita rappresentanza delle forze dell’ordine e della cittadinanza.

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Il Tricolore srotolato dai Vigili del Fuoco

Tra i momenti più toccanti ed evocativi della celebrazione vi è stata la partecipazione attiva del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Gli operatori del Corpo hanno preso parte al momento solenne dell’alzabandiera, contribuendo alla riuscita della cerimonia con il suggestivo srotolamento del Tricolore, che ha sventolato su Piazza Università tra gli applausi dei presenti.

La ricorrenza del 4 Novembre ha rappresentato ancora una volta un’importante occasione per riaffermare i valori di unità, coesione nazionale e l’incessante impegno profuso quotidianamente dalle Forze Armate e dai Corpi dello Stato al servizio del Paese e della sicurezza dei cittadini.

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