Violento scontro sulla SP 18 Vittoria – Santa Croce Camerina: tre auto coinvolte e tre feriti

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Foto Franco Assenza

VITTORIA – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 19:00 di oggi lungo la Strada Provinciale 18, l’arteria che collega Vittoria a Santa Croce Camerina. Il violento impatto a carambola è avvenuto precisamente al chilometro 4,800 e ha visto coinvolte tre autovetture per cause che restano tuttora in corso di accertamento da parte degli inquirenti.

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La dinamica dello scontro si è rivelata particolarmente complessa, rendendo necessaria una massiccia macchina dei soccorsi.

L’intervento dei soccorsi e il bilancio dei feriti

Scattato l’allarme, sul luogo del sinistro sono tempestivamente giunti gli operatori del 118 con tre ambulanze, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza.

Il bilancio sanitario parla di tre persone rimaste ferite e trasportate in ospedale dopo aver ricevuto le prime cure sul posto. Altre due persone coinvolte nel sinistro hanno riportato soltanto lesioni lievi e hanno rifiutato il trasporto presso il nosocomio.

Messa in sicurezza e rilievi sulla carreggiata

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati, mentre le forze dell’ordine hanno regolato la viabilità – rimasta fortemente rallentata – ed eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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