Pachino – Carenza di medici al Pta, chiesto l’intervento della commissione Sanità

È stata chiesta la convocazione della commissione regionale alla Sanità a Pachino per affrontare sul posto i problemi legati alla carenza di medici e, quindi, alle lacune al servizio erogato al presidio territoriale di assistenza. La proposta è stata avanzata dal parlamentare regionale Carlo Gilistro, che ha preso spunto dal recente grido d’allarme lanciato dalla sindaca di Pachino, Carmela Petralito sulla grave situazione sanitaria che si torna a vivere nella cittadina della zona sud della provincia di Siracusa”.

Nel solo mese di maggio, ha denunciato, risultano scoperti 24 turni medici nel Pta e ciò ha fatto scattare il campanello d’allarme e, quindi, la richiesta di convocazione anche dei vertici dell’Asp provinciale ad una sedita straordinaria della commissione Ars a Pachino.

È ancora vivo il ricordo del 38enne che, dopo aver accusato un malore, aveva raggiunto il Pta dove, però, c’era solo personale infermieristico e non medico. “Nonostante le proteste dei cittadini e le rassicurazioni dei vertici Asp su attivazione di servizi adeguati – prosegue Gilistro – ancora non si vede nessuna delle soluzioni promesse: non la richiesta ambulanza con medico a bordo h24, non il Ppi. E con la stagione estiva, e l’aumento della popolazione residente per via delle numerose presenze turistiche, esploderà nuovamente il caso della Guardia Medica di Marzamemi”.

Nelle settimane scorse, anche il parlamentare nazionale Filippo Scerra (M5S) aveva presentato una interrogazione al Ministero della Salute per sollecitare verifiche sui livelli essenziali di assistenza sanitaria in Sicilia, con particolare riferimento alla carenza di personale medico nell’Isola.

