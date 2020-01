Palazzolo, il sindaco Gallo aderisce alla Lega di Salvini

Ingresso in “Lega Sicilia Salvini Premier” del Dott. Salvatore Gallo Sindaco di Palazzolo Acreide.In Provincia di Siracusa la “Lega Sicilia Salvini Premier” si rinforza con l’entrata del Dott. Salvatore Gallo Sindaco di Palazzolo Acreide . L’ingresso è stato voluto dal Responsabile Organizzativo Regionale Massimo Gionfriddo e dal Commissario Provinciale Dott. Leandro Impelluso .

Salvatore Gallo è il primo Sindaco che entra a fare parte della compagine Leghista nella Provincia Siracusana ed ha dimostrato, nell’esercizio delle sue funzioni, di essere in grado di amministrare la cosa pubblica con serietà ed oculatezza, qualità indispensabili per fare parte della Lega Sicilia.

Comments

comments