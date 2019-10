Palazzolo, stasera la finale per il Borgo dei Borghi

La città di Palazzolo rappresenterà la Sicilia nell’edizione 2019 del Borgo dei Borghi, in onda stasera a partire dalle 20,30 su Raitre. Grazie alle migliaia di voti ricevuti e l’entusiasmo condiviso dall’intera comunità per Palazzolo, la finale diventa realtà.

Stasera in piazza del Popolo uno schermo sul palco per assistere alla diretta. In studio ci saranno i giovani della consulta Salvatore Pinnisi e Noemi Italia

Ci sarà un collegamento con lo studio dalla piazza. Si vota a partire dalle 20.30 a trasmissione iniziata. A Palazzolo sarà assegnato un codice (dallo 01 al 20) valido per tutta la sera, inviando un sms con il cellulare al 475.475.0 o da fisso chiamando 894.222

Comments

comments