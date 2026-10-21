Premio USSI ad Avola, trionfa la Paracanoa: riconoscimento al campione diciassettenne Salvatore Spampinato

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AVOLA (SR) – Una storia di determinazione, talento e abbattimento di ogni barriera fisica. Sul palcoscenico del Teatro Comunale Garibaldi di Avola, la suggestiva cornice dell’undicesima edizione del Premio USSI Estate 2026 ha incoronato tra i suoi protagonisti più applauditi il diciassettenne Salvatore “Turi” Spampinato, stella emergente della Paracanoa italiana e atleta in forza al CUS Catania.

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Spampinato, atleta ipovedente classe 2009 e studente al quarto anno del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania, si è laureato Campione Italiano di canoa maratona nella categoria B2 Junior, trionfando sulla distanza dei 12 chilometri nel K2 in coppia con il compagno di squadra Lorenzo Di Grazia.

Un palmarès da record: 8 titoli italiani conquistati nel 2026

Iniziata la pratica agonistica soltanto nel novembre del 2023 sotto la guida esperta dei tecnici Mario Pandolfo e Maurizio Cristaldi, la parabola sportiva di “Turi” ha dell’incredibile:

Stagione 2025: 4 titoli italiani conquistati al suo primo anno d’esordio nelle competizioni ufficiali;

4 titoli italiani conquistati al suo primo anno d’esordio nelle competizioni ufficiali; Stagione 2026: Un bottino straordinario di ben 8 titoli nazionali di Paracanoa, che ne confermano la leadership assoluta nella categoria.

Un percorso prodigioso che ha spinto i giornalisti sportivi dell’Associazione Siciliana della Stampa a segnalarne il profilo, poi approvato con fermo entusiasmo dal presidente dell’USSI Sicilia Gaetano Rizzo.

L’emozione al Teatro Garibaldi: la consegna del premio

Con disarmante umiltà, sul palco del teatro di Avola il giovane canoista ha quasi minimizzato la portata straordinaria dei suoi successi: «Il mio augurio – ha dichiarato Salvatore Spampinato ringraziando la platea – è semplicemente quello di continuare ad allenarmi con costanza e di riuscire a portare a casa ancora tanti altri titoli per la mia società».

Visibilmente commosso il suo allenatore, Mario Pandolfo: «Vedere Turi premiato insieme ad altri grandissimi campioni mi riempie d’orgoglio. Ci sta abituando a vivere e a condividere emozioni bellissime e profonde».

A consegnare il riconoscimento nelle mani dell’atleta etneo sono stati Nino Randazzo (consigliere nazionale USSI) e Nadia La Malfa (presidente USSI Palermo), insieme a Giacomo Cagnes (revisore dei conti USSI) e all’assessore allo Sport del Comune di Avola, Fabio Cancemi.

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