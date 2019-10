Priolo, avanzata la proposta per il conferimento del premio”Gallo D’Oro” a Luca Maccarrone

Conferimento del premio “Gallo d’Oro” a Luca Maccarrone, orgoglio priolese, reduce da un terzo posto ai mondiali di Kick Boxing. La proposta è stata avanzata dal Gruppo SiAmo Priolo e fatta propria dal Sindaco, Pippo Gianni. Per Maccarrone, rientrato ieri sera dall’Irlanda, si tratta del 5° mondiale in cui consegue prestigiose vittorie, che hanno portato in alto il nome di Priolo nel mondo. Per questo i Consiglieri Aliffi, Arangio, Buonafede, il Capogruppo Luca Campione, Giarratana, Gozzo, Guzzardi e Limeri, hanno chiesto al Sindaco Gianni di organizzare appena possibile il premio “Gallo d’Oro”, in maniera da accogliere festosamente il giovane talento priolese.

