Tennis, a San Gregorio torna l’ITF W35: in campo Pace, Urgesi e Cherubini

Si alza il sipario sull’ITF World Tennis Tour W35 di San Gregorio, organizzato da Leotennis dal 7 al 21 giugno sui campi del circolo Monte Ka Tira. Il torneo prevede – come consuetudine – un tabellone principale di singolare da 32 giocatrici, qualificazioni da 48 e un draw di doppio da 16 coppie.

A guidare l’entry list è l’azzurra Francesca Pace (n.352 WTA), seguita da Federica Urgesi (n.353) e Diletta Cherubini (n.362), tre giocatrici che rappresentano il presente e il futuro del tennis italiano femminile.

Le protagoniste: Pace, Urgesi e Cherubini

Pace arriva in Sicilia dopo una stagione che l’ha vista consolidarsi stabilmente nel circuito internazionale, confermando il proprio ruolo di riferimento tra le giovani italiane. Urgesi, campionessa junior di doppio agli Australian Open 2023, ha recentemente conquistato il titolo di doppio nel W35 di Siviglia e continua la propria crescita nel ranking mondiale.

Cherubini, invece, si presenta a San Gregorio dopo aver raggiunto in questa stagione una semifinale ITF W35 a Huamantla, in Messico, confermando la propria competitività a livello internazionale.

Tra le altre protagoniste attese figurano la peruviana Lucciana Perez Alarcon, la tedesca Nastasja Schunk, la romena Andreea Prisacariu, oltre alle italiane Aurora Zantedeschi, la palermitana Anastasia Abbagnato e Alessandra Mazzola, per un’edizione che si annuncia particolarmente competitiva e ricca di spunti tecnici.

Qualificazioni dal 7 giugno, match anche di pomeriggio per il caldo

Le qualificazioni prenderanno il via il 7 giugno, mentre il tabellone principale scatterà il 9 giugno. San Gregorio si prepara così ad accogliere alcune delle migliori interpreti del circuito ITF femminile, confermando la propria presenza nel calendario internazionale del tennis professionistico.

L’organizzazione Leotennis sta valutando una distribuzione dei match anche nelle ore pomeridiane e fino a sera per contrastare il caldo torrido della prima parte d’estate siciliana.

“Le condizioni climatiche previste per la settimana del torneo saranno tipicamente estive e, insieme al supervisor Tamas Peterdi, stiamo valutando alcuni accorgimenti organizzativi sugli orari di gioco. L’obiettivo è distribuire al meglio gli incontri nell’arco della giornata, prevedendo eventualmente sessioni anche nel pomeriggio e l’avvio delle gare entro le 11 nei giorni successivi alle qualificazioni, così da garantire la migliore esperienza possibile per atlete, staff e pubblico” ha dichiarato il direttore del torneo Renato Morabito.

Il sindaco Sgroi: “Lo sport valorizza il ruolo delle donne”

Nel circuito internazionale femminile alcuni accorgimenti sono diventati ormai un obbligo. La qualità dell’organizzazione si alza anche grazie ad un territorio, San Gregorio di Catania, che crede nel valore sportivo e nel tennis in particolare come strumento per contrastare il gap di genere.

“Crediamo nello sport come motore di crescita per la comunità e siamo particolarmente attenti alla valorizzazione del ruolo delle donne. In ambito amministrativo come in quello sportivo, è importante lavorare per una presenza sempre più equilibrata e rappresentativa. Eventi come l’ITF W35 vanno in questa direzione. Viva le donne!” ha detto Sebastiano Sgroi, sindaco di San Gregorio di Catania.

Leotennis ringrazia Fabio Scionti e Giuseppe Zappalà, soci del circolo Monte Ka Tira, per l’ospitalità.