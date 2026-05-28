Priolo, il Comune acquista cibo per cani e gatti: “Tra i pochi in Italia”

È arrivata una nuova fornitura di cibo per cani acquistata direttamente dall’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo, destinata ai cani comunali seguiti dai tutor del territorio. Un’iniziativa che punta a garantire un aiuto concreto nella cura degli animali senza famiglia, accuditi quotidianamente dai volontari.

Per concordare il ritiro del cibo è possibile contattare il numero 0931 77923.

Gianni: “Uno dei pochi Comuni in Italia”

«Il Comune di Priolo è uno dei pochi in Italia ad acquistare direttamente cibo per animali», ha dichiarato il sindaco Pippo Gianni. «Un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei volontari, che ringraziamo perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità».

Limeri: “Solidarietà e tutela degli animali”

L’assessore al Randagismo Federica Limeri ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Rappresenta un gesto di solidarietà e tutela nei confronti degli animali senza famiglia, con l’obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere animale, oggi fortunatamente avvertita da un numero crescente di cittadini priolesi. L’Amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali e del sostegno ai volontari che operano quotidianamente sul territorio».

Nelle prossime settimane sarà consegnato anche il cibo destinato ai gatti.