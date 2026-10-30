Priolo, macchia d’olio in via Castel Lentini: tempestivo intervento della Polizia Municipale e bonifica dell’asfalto – Video

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PRIOLO GARGALLO – Un intervento rapido e coordinato con efficienza ha scongiurato potenziali pericoli per automobilisti e centauri in via Castel Lentini a Priolo Gargallo. Nella mattinata di oggi, un veicolo in sosta ha subito una perdita consistente di olio e fluidi motore, lasciando una vasta e pericolosa chiazza scivolosa sul manto asfaltato.

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La risposta delle istituzioni locali è stata immediata: a seguito di una tempestiva segnalazione da parte dei residenti, la Polizia Municipale è giunta sul posto nel giro di pochissimi minuti.

Messa in sicurezza e sanificazione del manto stradale

Gli agenti della Polizia Municipale hanno provveduto anzitutto a circoscrivere e mettere in sicurezza l’area interessata, regolando la viabilità per evitare slittamenti o incidenti nei momenti di maggior traffico mattutino. Parallelamente, è stato richiesto l’intervento immediato della ditta specializzata in bonifiche e pulizia ambientale.

La squadra di bonifica, giunta in stretto giro di posta, ha prima applicato i prodotti assorbenti specifici per neutralizzare e rimuovere la sostanza oleosa dall’asfalto, procedendo poi all’idrolavaggio e alla sanificazione della sede stradale. L’arteria è stata così completamente ripristinata e resa nuovamente fruibile in totale sicurezza.

L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadinanza e forze dell’ordine, oltre alla prontezza operativa del Comando di Polizia Municipale di Priolo nel garantire la sicurezza della viabilità urbana.

Video dell’intervento

(Di seguito il filmato con le immagini dell’intervento della Polizia Municipale e delle operazioni di pulizia e lavaggio dell’asfalto in via Castel Lentini)

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