Solidarietà a Ismaele La Vardera, il gruppo Controcorrente all’ARS: «Rafforzata la tutela, non ci fermiamo»

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PALERMO – Il gruppo parlamentare Controcorrente all’Assemblea Regionale Siciliana esprime ferma vicinanza e pieno sostegno al deputato Ismaele La Vardera, a seguito della disposizione dell’Ufficio Centrale di Sicurezza che ha stabilito un innalzamento del livello di tutela e vigilanza nei suoi confronti.

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La decisione giunge in risposta ai rischi e alle tensioni legati all’impegno del parlamentare nell’attività d’inchiesta e di denuncia sulla trasparenza e la legalità all’interno delle istituzioni siciliane.

Le dichiarazioni dei parlamentari di Controcorrente

A rimarcare la compattezza del gruppo è la capogruppo all’ARS Jose Marano, unitamente ai deputati Carlo Gilistro e Alessandro De Leo:

«Esprimiamo la nostra totale solidarietà al collega Ismaele La Vardera in seguito alla decisione di innalzare il livello di tutela e vigilanza nei suoi confronti su disposizione dell’Ufficio centrale di sicurezza. Il gruppo Controcorrente è e sarà sempre al suo fianco, condividendo con determinazione le battaglie di legalità e trasparenza portate avanti ogni giorno. Nessuna intimidazione o minaccia potrà scalfire la nostra azione politica: il lavoro comune per una Sicilia più giusta, libera e onesta va avanti con sempre maggiore forza e convinzione. Ad Ismaele va il nostro abbraccio e il nostro incondizionato sostegno». — Jose Marano, Carlo Gilistro e Alessandro De Leo, Gruppo Controcorrente all’ARS

Il posizionamento del gruppo ribadisce la volontà di proseguire l’attività istituzionale di controllo e contrasto a ogni forma di malaffare, confermando che le misure di tutela disposte dagli organi di pubblica sicurezza non freneranno l’azione politica e d’ispezione della compagine all’ARS.

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