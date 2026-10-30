Pil in Sicilia su del 9,3% in cinque anni: la Regione registra la crescita più alta d’Italia

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PALERMO – Un balzo economico significativo che posiziona la Sicilia ai vertici delle classifiche nazionali di sviluppo. Tra il 2019 e il 2024 il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Regione Siciliana è cresciuto del 9,3% in termini reali, staccando nettamente la media italiana fermatasi al 5,8%.

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A tracciare il bilancio positivo è stato il Presidente della Regione, Renato Schifani, intervenuto nel corso del Forum Act Tank Sicilia, l’appuntamento organizzato da The European House – Ambrosetti presso la cornice di Castello Utveggio a Palermo.

Crescita record e spinta all’occupazione

I dati analizzati confermano il trend espansivo dell’economia isolana. Solo nel 2024, la crescita reale del PIL regionale si è attestata all’1,8%, la variazione positiva più alta registrata tra tutte le regioni d’Italia.

Dati confortanti arrivano anche dal mercato del lavoro: nel quinquennio compreso tra il 2019 e il 2025, il tasso di occupazione nella fascia d’età tra i 15 e i 64 anni ha fatto registrare un incremento del 14,9%.

«I risultati collocano la Sicilia tra le prime regioni del Paese per crescita economica. Un impulso fondamentale è giunto dalla programmazione e dalla spesa efficiente dei fondi di sviluppo». — Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana

Fondi comunitari, Zes e conti pubblici: i driver dello sviluppo

Nel corso del suo intervento, il Governatore ha ricordato l’approvazione in giunta del Rendiconto 2025, che chiude con un risultato di amministrazione pari a 7,36 miliardi di euro, affiancato dalla recente parificazione del Rendiconto 2024 da parte della Corte dei Conti.

A fare da volano alla ripresa contributiva sono stati in particolare:

Programma FESR 2021-2027 : Risorse regionali mobilitate per circa 5,7 miliardi di euro .

: Risorse regionali mobilitate per circa . Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) : La Sicilia si attesta al primo posto in Italia per avanzamento degli impegni e pagamenti erogati.

: La Sicilia si attesta al primo posto in Italia per avanzamento degli impegni e pagamenti erogati. ZES Unica e Super ZES Regionale: Sbloccate 187 autorizzazioni uniche, correlate a circa 1,6 miliardi di euro di investimenti privati sui territori.

La nota informativa preannuncia inoltre novità sul fronte del reclutamento pubblico (via libera a nuove assunzioni e progressioni verticali in Regione), sulla gestione idrica della diga Villarosa, sulla transizione energetica e sulla presenza della Sicilia a grandi appuntamenti internazionali come il Festival delle Regioni 2026 ed Expo Belgrado 2027.

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