Arcigay Siracusa riparte il 31 ottobre: tra cultura, diritti e socialità con il Centro Antiviolenza Ipazia

Read this article in English→

SIRACUSA – Cultura, diritti, ascolto e momenti di condivisione. Sono questi gli elementi centrali dell’ampia programmazione con cui Arcigay Siracusa torna protagonista sul territorio la sera del 31 ottobre 2026, in concomitanza con la ricorrenza di Halloween. Una giornata pensata per coniugare approfondimento culturale e socialità, rafforzando gli spazi di incontro e la lotta a ogni forma di discriminazione.

Pubblicità

L’iniziativa si avvale quest’anno della preziosa sinergia con il Centro antiviolenza Ipazia, siglando un’alleanza strategica all’insegna dell’intersezionalità e della tutela delle libertà individuali.

Alle 19:00 la rassegna “Leggére, letture per costruire l’ascolto”

Il programma prenderà il via alle ore 19:00 con il primo appuntamento della nuova edizione di “Leggére, letture per costruire l’ascolto”. Dopo l’ottimo riscontro della prima stagione, la rassegna torna con un formato rinnovato: oltre ai libri e ai fumetti, la discussione prenderà spunto da film, canzoni, articoli di giornale e podcast.

«Il successo della prima edizione ci ha spinto a riprovarci. Dai nostri incontri sono scaturite conversazioni profonde, durante le quali sensibilità differenti si sono confrontate nel rispetto reciproco. Da questo autunno estendiamo il concetto di lettura a diversi linguaggi espressivi, all’insegna dell’intersezionalità grazie alla collaborazione con il Centro antiviolenza Ipazia». — Nadia Germano Bramante e Nicol Oddo, Arcigay Siracusa

Durante la prima sessione di lavoro si approfondiranno anche i temi del travestitismo, dell’arte drag queen e della queerness, prendendo le mosse dall’analisi di celebri classici della cultura pop per decodificare rappresentazioni ed espressioni di genere.

Alle 21:00 la festa in maschera per i diritti e la comunità

A partire dalle ore 21:00 la rassegna darà spazio a un momento di aggregazione festosa con una festa in maschera. Un’occasione informale per celebrare la comunità LGBTQIA+ e ribadire il diritto di ogni individuo a manifestare e vivere la propria identità al riparo da pregiudizi, stereotipi e violenze.

La collaborazione con il Centro antiviolenza Ipazia punta proprio a ribadire la centralità dell’ascolto e dell’educazione alle relazioni, trasformando la cultura in un presidio permanente contro la violenza di genere e le discriminazioni.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale