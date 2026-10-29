Tragedia in Bosnia, Tajani sul cordoglio del Governo: «Addolorato per le Forze Armate, l’Ambasciatore sul luogo dell’incidente»

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ROMA / SARAJEVO – Le istituzioni italiane esprimono profondo cordoglio e vicinanza alle Forze Armate e ai familiari delle vittime a seguito della tragedia che ha coinvolto un elicottero militare CH-47 precipitato nel pomeriggio nella regione di Brčko, in Bosnia-Erzegovina, durante lo svolgimento della missione internazionale Eufor Althea.

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Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha diffuso un messaggio ufficiale sui canali social esprimendo l’angoscia del Governo e dell’intero Paese.

Il messaggio del Vicepremier Tajani

L’intervento del titolare della Farnesina sottolinea il supporto immediato attivato dalle strutture diplomatiche italiane a Sarajevo:

«Profondamente addolorato, sono vicino alle nostre forze armate per la tragedia accaduta in Bosnia. Un pensiero ai familiari delle vittime. Una terribile disgrazia che scuote il cuore di tutti gli italiani. L’Ambasciatore d’Italia a Sarajevo si sta già recando a Brčko, luogo dell’incidente. Il Ministero degli Esteri fornirà tutto il supporto necessario. Una preghiera per i nostri caduti e i nostri feriti nell’adempimento del dovere». — Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il cordoglio della Premier Meloni e il sostegno della Farnesina

Al messaggio del Vicepremier si è unito anche il commento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito lo schianto «motivo di profondo dolore», rivolgendo un pensiero accorato ai militari impegnati nella missione per la pace e la stabilità dei Balcani occidentali.

L’Ambasciata d’Italia a Sarajevo ha attivato le unità d’emergenza ed è in costante contatto con il comando di Eufor e con le autorità sanitarie locali dell’ospedale di Brčko per monitorare lo stato di salute dei feriti e prestare assistenza alle operazioni di identificazione.

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