Sud Chiama Nord e Sindaci d’Italia con il Centrodestra: Cateno De Luca portavoce unico per le Politiche. Meloni: «Siete una risorsa»

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ROMA / CATANIA – Si è conclusa a Roma la tre giorni della convention nazionale “L’Italia dei Territori”, il vertice promosso da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia che segna ufficialmente l’avvio di una nuova fase politica all’interno della coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche.

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Nel corso dell’evento conclusivo è stato ufficializzato il posizionamento della federazione, con l’assegnazione a Cateno De Luca del ruolo di portavoce unico della lista elettorale e la presentazione del nuovo simbolo della formazione politica.

L’intervento di Giorgia Meloni: «L’Italia si governa con i territori»

Momento centrale della giornata di chiusura è stato il collegamento da Palazzo Chigi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso apprezzamento per il percorso intrapreso dal nuovo soggetto politico.

«Vi devo riconoscere una bella dose di coraggio per questo, forse addirittura un pizzico di follia. L’Italia non si governa contro i territori e non si governa senza i territori, si governa con i territori ed è per questo che la vostra crescita e il vostro contributo sono una risorsa per noi e per l’intera Nazione». — Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri

Nel suo discorso, la Premier ha definito i sindaci «eroi della politica», evidenziando come gli amministratori locali rappresentino il primo e più immediato presidio delle istituzioni sul territorio. Meloni ha inoltre richiamato le linee strategiche dell’esecutivo su sviluppo del Mezzogiorno, ZES, infrastrutture, politiche di coesione ed economia del mare.

De Luca e i vertici del movimento: «Il partito degli amministratori»

La leadership di Cateno De Luca come portavoce unico è stata ratificata alla presenza dei vertici della federazione: la presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli, il deputato Francesco Gallo, il presidente di Sindaci d’Italia Ernesto Magorno e Carlo Bottani. Alle sessioni di lavoro hanno preso parte anche il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

«Noi siamo il partito dei sindaci, siamo il partito dei territori. Non abbiamo chiesto posti garantiti, ma vogliamo essere un valore aggiunto e portare i sindaci in Parlamento con una proposta nata dalla concretezza amministrativa». — Cateno De Luca, Portavoce unico di Sud chiama Nord – Sindaci d’Italia

Sulla stessa linea la presidente del movimento, Laura Castelli, la quale ha ribadito l’obiettivo di mettere a disposizione del Paese una classe dirigente qualificata, formatasi sul campo nei Comuni e nelle amministrazioni locali.

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