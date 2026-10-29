Crisi della viticoltura in Sicilia, la proposta di Pellegrino (FI): «Contributo diretto ai produttori e distillazione di crisi»

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PALERMO / MARSALA – Un pacchetto di interventi immediati per fronteggiare la gravissima crisi economica del comparto vitivinicolo siciliano, con una particolare attenzione all’area del Trapanese. È la linea sostenuta da Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), a margine di un articolato confronto con i rappresentanti delle organizzazioni agricole e delle cantine sociali dell’isola.

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Al centro delle richieste avanzate dal parlamentare regionale vi è la necessità di garantire sostegni diretti al reddito degli agricoltori e strumenti straordinari per smaltire il surplus di produzione giacente nelle cantine.

L’obiettivo prioritario, secondo Pellegrino, è superare i vincoli temporali delle recenti manovre di bilancio e assicurare risorse spendibili con tempi certi:

«La strada da seguire è un contributo diretto ai produttori, una tantum e parametrato alla superficie coltivata. Per questo ho chiesto di trasferire nella prossima legge di stabilità l’intervento da 19 milioni di euro per le cantine sociali che avevo sollecitato al governo.

In una variazione di bilancio le somme andavano impegnate entro la fine del 2026, lasciando appena un mese per bandi e procedure burocratiche. Nella manovra finanziaria avremo invece tempi operativi e coperture adeguate per orientare le risorse al reddito dei viticoltori».

— Stefano Pellegrino, Capogruppo di Forza Italia all’ARS