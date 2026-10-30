Augusta, approvata la nuova manovra di bilancio: in arrivo 4 milioni di euro per investimenti e riqualificazione

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AUGUSTA – Il Consiglio Comunale di Augusta ha approvato una nuova e significativa manovra di variazione al bilancio di previsione, sbloccando investimenti per un valore complessivo di 4 milioni di euro. Il provvedimento, che segue una precedente manovra da circa 40 milioni di euro varata pochi mesi fa, mira a finanziare interventi concreti e capillari su tutto il territorio comunale, puntando sulla riqualificazione urbana, la messa in sicurezza delle infrastrutture e il potenziamento dei servizi scolastici e sportivi.

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L’amministrazione comunale ha espresso viva soddisfazione per il voto dell’assise cittadina, sottolineando come queste risorse non siano semplici cifre contabili, ma si tradurranno rapidamente in opere e miglioramenti tangibili per la qualità della vita ad Augusta.

Le priorità della manovra: scuole, viabilità e sicurezza idrogeologica

Il piano degli investimenti approvato tocca diversi settori nevralgici della vita cittadina:

Edilizia Scolastica (Risultato Storico) : Uno degli stanziamenti più rilevanti riguarda 200mila euro destinati all’acquisto di condizionatori e all’adeguamento degli impianti elettrici negli istituti scolastici. Grazie a questa somma, l’amministrazione comunale raggiunge la copertura del 100% degli edifici scolastici della città, garantendo ambienti climatizzati e confortevoli per studenti, docenti e personale scolastico durante tutto l’anno.

: Uno degli stanziamenti più rilevanti riguarda destinati all’acquisto di condizionatori e all’adeguamento degli impianti elettrici negli istituti scolastici. Grazie a questa somma, l’amministrazione comunale raggiunge la copertura del della città, garantendo ambienti climatizzati e confortevoli per studenti, docenti e personale scolastico durante tutto l’anno. Viabilità e Strade : Per la manutenzione straordinaria e il rifacimento del manto stradale sono stati stanziati 600mila euro , un intervento atteso per migliorare la sicurezza e la percorribilità delle arterie cittadine.

: Per la manutenzione straordinaria e il rifacimento del manto stradale sono stati stanziati , un intervento atteso per migliorare la sicurezza e la percorribilità delle arterie cittadine. Consolidamento Ponte Rivellino e Bastioni : 391mila euro saranno investiti per il consolidamento idrogeologico del bastione est e la messa in sicurezza delle pile del ponte Rivellino, infrastruttura cruciale per la mobilità dell’isola.

: saranno investiti per il consolidamento idrogeologico del bastione est e la messa in sicurezza delle pile del ponte Rivellino, infrastruttura cruciale per la mobilità dell’isola. Illuminazione Pubblica: 350mila euro sono destinati alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione.

Sport, Riqualificazione Urbana e Spazi Pubblici

La manovra guarda anche al rilancio degli spazi di aggregazione e dello sport:

Parco Pietre Rosse : Stanziati 300mila euro per il completamento e la valorizzazione del parco sportivo e ricreativo polifunzionale situato in contrada Pietre Rosse.

: Stanziati per il completamento e la valorizzazione del parco sportivo e ricreativo polifunzionale situato in contrada Pietre Rosse. Lungomare Granatello e via Garsia : 300mila euro sono stati destinati alla riqualificazione del lungomare Granatello, a cui si aggiungono 150mila euro per la sostituzione della ringhiera di via Garsia, interventi mirati a migliorare il decoro e la fruibilità delle aree costiere.

: sono stati destinati alla riqualificazione del lungomare Granatello, a cui si aggiungono per la sostituzione della ringhiera di via Garsia, interventi mirati a migliorare il decoro e la fruibilità delle aree costiere. Sport e Segnaletica : Previsti 100mila euro per l’acquisto di nuove attrezzature per il campo sportivo comunale e altri 100mila euro per l’ammodernamento della segnaletica stradale.

: Previsti per l’acquisto di nuove attrezzature per il campo sportivo comunale e altri per l’ammodernamento della segnaletica stradale. Parchi Gioco: Infine, 50mila euro saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria delle aree destinate ai parchi gioco comunali.

L’amministrazione ha voluto ringraziare il Consiglio Comunale per il supporto, gli uffici tecnici per il lavoro di programmazione e tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato per il futuro di Augusta.

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