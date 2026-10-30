Serie A1 di Pallanuoto, l’Ortigia torna alla “Caldarella” per la sfida casalinga contro il Chiavari

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SIRACUSA – A quasi un mese dal debutto casalingo, il Circolo Nautico Ortigia si appresta a riabbracciare il proprio pubblico. Domani pomeriggio, sabato 31 ottobre 2026, alle ore 15.00, la piscina “Paolo Caldarella” ospiterà la sfida contro la neopromossa Chiavari, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile.

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Le due squadre arrivano all’appuntamento divise da un solo punto in classifica, con i biancoverdi avanti a quota sei e con una partita in meno. Il morale è alto dopo i successi esterni dell’ultimo turno: l’Ortigia ha espugnato il campo della Roma Vis Nova, mentre i liguri hanno superato la Canottieri Napoli.

Le insidie del match e le parole di coach Koljanin

La formazione ligure si presenta a Siracusa forte di un collettivo organizzato e di individualità di altissimo spessore ed esperienza internazionale, guidate da elementi del calibro di Pietro Figlioli, oltre a Guidi, Ravina, Fracas e Kadar. Per i giovani di Hrvoje Koljanin sarà fondamentale blindare la difesa, arginare i tiratori dalla distanza e mantenere la lucidità per tutti i quattro tempi.

Alla vigilia, l’allenatore croato ha analizzato così la sfida:

«Stiamo preparando la gara allo stesso modo in cui prepariamo qualsiasi altra partita, lavorando come sempre. Il Chiavari sta disputando un’ottima prima fase di campionato, è un avversario eccellente composto da giocatori di grande esperienza e di alto livello. Per noi sarà un ottimo banco di prova».

Sottolineando gli obiettivi di crescita del gruppo, Koljanin ha aggiunto:

«Le cose più importanti sono la continuità in allenamento e la capacità di mettere in pratica in partita tutto ciò su cui abbiamo lavorato. Quando si è forti fisicamente e mentalmente diventa più facile ottenere un risultato positivo, e in questo la squadra ha ancora ampi margini di miglioramento».

Snel: «Vogliamo ripeterci davanti ai nostri tifosi»

A suonare la carica in casa biancoverde è anche il difensore olandese Marnick Snel, autore della rete decisiva nella trasferta romana della scorsa settimana:

«Non vediamo l’ora che arrivi la partita. Sarà un match difficile perché loro sono forti e con grandi giocatori, ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare: concentrarci su noi stessi e continuare a crescere come collettivo. Contro la Vis Nova abbiamo dimostrato carattere; se seguiremo il piano tattico preparato per domani, potremo ottenere un ottimo risultato davanti ai nostri tifosi».

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell’Ortigia.

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