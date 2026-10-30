Siracusa, Consiglio Comunale convocato per giovedì 5 novembre: all’ordine del giorno due debiti fuori bilancio

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SIRACUSA – Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Siracusa. Il Presidente dell’assise cittadina, Alessandro Di Mauro, ha formalmente convocato la seduta per giovedì prossimo, 5 novembre 2026.

L’ordine del giorno dei lavori prevede la discussione e la conseguente votazione su due distinte proposte di deliberazione riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

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Le due proposte in discussione

Si tratta di somme che l’Amministrazione comunale deve liquidare a seguito della conclusione di procedimenti amministrativi e contenziosi:

Debito verso l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP): La prima proposta riguarda il pagamento di somme dovute all’ASP di Siracusa per attività e prestazioni svolte all’interno del mercato ittico comunale in un arco temporale compreso tra il 1999 e il 2004. L’importo complessivo da riconoscere, definito al termine di un lungo e complesso contenzioso, ammonta a 76 mila 100 euro, cifra che include tutti gli oneri accessori e le spese legali. Contenzioso con ex dipendente: Il secondo debito fuori bilancio è relativo alla chiusura di un contenzioso lavorativo attivato da un ex dipendente del Comune di Siracusa. La richiesta riguarda il riconoscimento economico per ferie non godute e non remunerate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso, l’importo della somma da liquidare è di poco inferiore a 8 mila euro.

Copertura finanziaria garantita

Per entrambe le proposte di deliberazione, gli uffici finanziari del Comune hanno già individuato la necessaria copertura economica. Le somme da liquidare verranno prelevate dai capitoli di spesa specificamente destinati ai “contenziosi e debiti”, già inseriti e previsti all’interno del bilancio di previsione vigente dell’Ente.

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