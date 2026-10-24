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Priolo premia la cultura: conferito un riconoscimento solenne allo scrittore Arcangelo Scalici

Il Sindaco Pippo Gianni consegna una targa di merito all'autore priolese per la trilogia di opere che dà lustro al patrimonio letterario e identitario della città.
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PRIOLO GARGALLO (SR) – Importante momento dedicato alle eccellenze letterarie ed al patrimonio identitario locale presso l’aula consiliare del Comune. Il Sindaco Pippo Gianni ha conferito una targa di riconoscimento per meriti culturali allo scrittore ed autore priolese Arcangelo Scalici.

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L’onorificenza è stata assegnata per l’impegno profuso nella valorizzazione e divulgazione della cultura, oltre che per aver dato lustro alla comunità di Priolo Gargallo attraverso tre apprezzate pubblicazioni: “Viaggio in Paradiso”, “Viaggio in Paradiso, tornando sui miei passi” e la raccolta “Piccole perle d’amore e d’amare”.

Le parole del primo cittadino Pippo Gianni

Un atto di profonda gratitudine ed un omaggio istituzionale ad un autore che, attraverso la parola scritta e le immagini evocative delle sue opere, ha saputo sublimare la sensibilità e la memoria del territorio.

«Arcangelo Scalici è un autore che con i suoi scritti e le sue immagini ha saputo raccontare con profonda sensibilità emozioni, memoria ed identità – ha sottolineato durante la consegna il Sindaco Pippo Gianni –. Questa targa rappresenta il sentito ringraziamento dell’Amministrazione e di tutta la comunità priolese per il contributo essenziale dato alla crescita culturale ed alla promozione del nostro paese».

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