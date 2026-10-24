Molestie olfattive a Priolo Gargallo, puzza di gas in tutta la città: il Sindaco Gianni avvia le verifiche

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PRIOLO GARGALLO (SR) – Una nuova ed intensa sciabolata di molestie olfattive sta tenendo in ansia i cittadini di Priolo Gargallo. A partire dalle ore 15:00 di oggi, sabato 24 ottobre, l’intero centro abitato – sia nella zona di Priolo Alto che nel quartiere di Priolo Basso – è stato invaso da un forte ed acre odoraccio di gas ed idrocarburi, di provenienza ancora incerta all’interno del polo industriale e petrolchimico limitrofo.

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La situazione ha generato immediato allarme tra la popolazione, con decine di segnalazioni arrivate agli uffici comunali ed ai centralini di emergenza per l’aria resa irrespirabile.

Scatta l’intervento del Comune: le disposizioni del Sindaco Pippo Gianni e del Vicesindaco Biamonte

I rilievi e gli accertamenti sono già in corso da parte degli organi competenti del Comune di Priolo Gargallo per individuare con precisione la matrice emissiva e lo stabilimento da cui sta partendo lo sfiato non autorizzato.

Su disposizione del Sindaco Pippo Gianni e del Vicesindaco Alessandro Biamonte, la Polizia Municipale ed i tecnici della Protezione Civile comunale hanno avviato un pattugliamento capillare delle aree al confine con la zona industriale. Contestualmente, il Sindaco Gianni ha disposto l’attivazione immediata delle procedure di monitoraggio con l’ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) per tracciare i picchi di idrocarburi non metanici e sostanze odorigene registrati dalle centraline della rete di rilevamento.

L’Amministrazione guidata dal Sindaco Gianni ha assicurato che le verifiche proseguiranno senza sosta fino all’individuazione dell’azienda responsabile, al fine di adottare i consequenziali provvedimenti sanzionatori e tutelare la salute pubblica.

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